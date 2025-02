Un cartell pel català

Fa uns dies va aparèixer penjat un cartell en un dels aparadors de l’hotel de l’Isard on es deia: “Parles català? Nosaltres també! El nostre equip s’esforçarà per atendre’t en la teva llengua”. Una iniciativa que ha sigut aplaudida a través de les xarxes socials per més d’un miler de persones. Tal com explica un dels encarregats de l’empresa, Guille Molleví, en declaracions al Diari, “des de fa temps que a les nostres reunions internes parlem de com incrementar l’ús del català durant el servei. Tenim una clientela majoritàriament andorrana i molts agraeixen que se’ls atengui en la seva llengua”.

Segons Molleví, “la resposta ha estat positiva” i “molts clients i transeünts s’aturen a fer-li fotos”. “Algunes persones ens pregunten pel motiu del cartell, una pregunta que ens sorprèn, ja que creiem que no és res estrany”, apunta. L’objectiu era que “els clients no tinguessin por de parlar-nos en català, ja que sabem que algunes persones poden sentir-se insegures o tímides a l’hora de comunicar-se”. A més a més, el responsable destaca que “els treballadors que no el dominen per complet l’estudien” i que “és una iniciativa que ve de tots, no imposada per l’empresa”. “Volíem que cada membre de l’equip posés el seu granet de sorra per fomentar l’ús de la llengua, i encara que alguns tinguin més dificultats que altres, tots ens esforcem per oferir un servei de qualitat”, detalla.

Tal com destaca el responsable de l’hotel de l’Isard, “tot i que la majoria dels nostres clients són andorrans, els visitants que venen de Catalunya agraeixen poder comunicar-se” en el seu idioma, com també és el cas “dels clients de França i de països de parla portuguesa (com Portugal o Brasil)” que “valoren que els puguem atendre en francès o portuguès”. “Accions com aquesta poden ajudar a mantenir i normalitzar l’ús del català, especialment en sectors com el turisme”, assenyala.

Preguntat per si l’entitat havia rebut algun tipus de suport o reconeixement per aquesta iniciativa, Molleví va especificar que “no hem rebut suport oficial ni el necessitem” i que “ja tenim el millor reconeixement per a nosaltres que és l’aprovació i l’agraïment dels nostres clients”.

Molleví vol també deixar clar que “no ha sigut una iniciativa d’una persona, sinó que ha sorgit de les reunions de direcció amb els caps de departament que fem setmanals”.