Cadena emfatitza la importància de lluitar contra els estereotips de gènere

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha participat telemàticament aquest dilluns al debat general sobre els estereotips de gènere organitzat pel Comitè per a l’eliminació de la discriminació envers la dona (CEDAW) de l’ONU, on ha posat en relleu la importància de lluitar contra aquests estereotips per tal d'avançar cap a la igualtat, ja que aquests "són construccions socials que atribueixen diferents rols, comportaments i capacitats" a homes i dones i, per tant, "perpetuen les desigualtats estructurals i limiten el potencial de les persones arreu del món", ha apuntat Cadena. "La seva persistència contribueix a la discriminació, la violència de gènere i l’existència de la bretxa salarial", ha afegit, i s’ha referit especialment a la presència dels estereotips, també, a l’entorn digital.

Cadena ha refermat el compromís de Govern amb la igualtat de gènere i ha fet una crida a "unir forces" contra els estereotips entre administracions públiques, sector privat i societat civil. "No podem permetre que els prejudicis del passat defineixin el nostre futur. La igualtat no pot esperar", ha subratllat la secretaria d'Estat, tot assenyalant que "l’educació és una de les eines més poderoses per transformar la societat", tot "integrant la perspectiva de gènere als programes escolars" per tal de prevenir la violència de gènere i trencar amb els estereotips des de la infància.