Arrestat per donar un cop de puny a la cara de la parella

Andorra la Vella

Un home de 40 anys hauria donat un cop de puny a la cara de la seva parella, provocant-li una ferida sagnant al llavi inferior, la matinada de dissabte a Canillo. La policia va rebre un requeriment per una discussió de parella, i quan va arribar va detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte per violència de gènere i contra la integritat física i moral.

Detinguts per barallar-se a Arinsal

La nit del divendres a Arinsal, els agents de seguretat van haver d'intervenir en una disputa de parella on ambdues persones es van agredir mútuament, presentant diferents esgarrapades a la cara. L'home de 46 anys i la dona de 45, tots dos turistes, van acabar detinguts per violència de gènere així com per delictes contra la integritat física i moral.