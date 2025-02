“Volem que el festival sigui un aparador per a les noves generacions”

Manuel Alonso és guitarrista flamenc, professor, intèrpret i compositor. Nascut a Mèxic, va viure a Barcelona deu anys i ara a Andorra. En l’actualitat, és director del festival internacional de Guitarra que arrancarà la seva programació demà al Centre de Congressos de la capital.

Com va néixer el Festival Internacional de Guitarra d’Andorra?

Aquesta és ja la setena edició, la qual cosa ens fa sentir molt orgullosos. La intenció era crear un esdeveniment dedicat íntegrament a la guitarra al país. És veritat que ja existia el Narciso Yepes, però no estava completament dedicat a aquest instrument. Jo, com a guitarrista que soc, considero que és necessari.

Quina ha estat la seva evolució al llarg dels anys?

Des dels inicis que hem tingut clar quin era el projecte principal. Sempre tenim el vessant professional, que implica portar músics d’alt nivell a Andorra perquè la gent pugui gaudir d’ells, i la part més centrada a atraure públic de fora a Andorra. Que sigui com una mena d’aparador per a les noves generacions. Però hem de ressaltar que tot això va d’acord amb el pressupost.

El pressupost també haurà anat canviant al llarg dels anys, no?

Sí, moltes vegades hem sentit que anàvem a contracorrent perquè era molt just. Tenim col·laboració pública a través de subvencions de Cultura i, a poc a poc, ara cada volta comptem amb més empreses i entitats privades. Per tant, crec que no és que el festival no canviï, sinó que es va adaptant al que té.

Com seleccioneu els artistes i participants? Hi ha alguna filosofia o criteri artístic darrere de la programació?

Completament. Col·laborem amb entitats de la nostra confiança que ens van suggerint artistes, com és el cas de les ambaixades d’Espanya i de França. Enguany, per exemple, treballarem amb l’Escola Superior de Música de Catalunya. Això és una molt bona notícia, ja que és una entitat a la qual van a estudiar persones de tot el món i que té molts recursos.

De quina manera serà la col·laboració?

El 18 de febrer celebrarem amb estudiants del seu màster de guitarra un concert.

Alguna visita especial més per a aquesta edició?

Vindrà l’Albert Pià, que va estudiar a l’institut de música d’Andorra la Vella i que ara viu a Suïssa. Ho farà el 19 de febrer i realitzarà un concert. És un gran artista. També el 17 de febrer es farà el concert inaugural i tindrà lloc una trobada d’escoles de música. Serà un concert benèfic en benefici de les escoles de música valencianes afectades per la DANA. Volem recaptar diners i enviar-los. També posarem en funcionament el banc d’instruments, per si algú en té un que no utilitza poder donar-lo.

Com valora l’impacte del festival en el panorama musical d’Andorra?

Per exemple, considero que el festival ha influït molt en la quantitat de persones que han començat a estudiar guitarra al país. Jo tinc una escola i ho veig allà. I no només per començar a estudiar-la, sinó també en com ajuda els alumnes el fet de poder sentir diferents estils. És enriquidor.

Això vol dir que el festival no només se centra en únic estil?

Correcte. Volem que sigui un esdeveniment que no només s’especialitzi en el flamenc, sinó que l’objectiu és que sigui un mosaic de diferents formes d’entendre la música, tot i ser sempre de guitarra.

Per què és important dedicar un festival a la guitarra?

Jo diria que és pel fet que la guitarra és l’instrument més popular del món, no se li pot llevar aquest cartell. Qualsevol cançó o composició que escoltes en tindrà una.

On pot el públic consultar més informació?

A andorraguitarfest.com.