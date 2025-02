Retencions de sortida del Principat direcció Espanya i França

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les retencions de sortida del Principat han tornat a estar presents un diumenge més, per la presència d'esquiadors que retornaven cap als països veïns, així com els visitants que han vingut a passar el cap de setmana. I és que les cues de sortida s'han donat tant per la frontera del riu Runer, com a la frontera amb França, segons ha informat Mobilitat. Pel que fa a Espanya, les retencions superen els dos quilòmetres, mentre que a la frontera francesa les cues superen els tres quilòmetres. Les afectacions també s'han produït d'entrada a Encamp i Canillo en sentit sud, a la Carretera General 2.