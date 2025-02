Queixes dels inquilins de la CASS pels nous contractes

Els inquilins dels pisos de Prada Casadet, propietat del Fons de Reserva de Jubilació (FRJ), van rebre fa mesos una notificació oficial sobre la formalització d’un nou contracte de lloguer amb un increment del 10% en la renda actual. Aquesta mesura s’emmarca dins de la Llei 24/2023, que regula l’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges.

Segons la carta enviada als residents, la proposta de nou contracte inclou una durada mínima de cinc anys, amb una actualització anual del preu basada en l’índex general de preus de consum (IPC). Els inquilins van ser instats a formalitzar la signatura abans del 16 de desembre a les oficines del Servei d’Immobles de la CASS, situades a Andorra la Vella o per signatura electrònica. L’actuació de la CASS s’adiu amb la llei i és totalment correcte, però els arrendataris creuen que “no és ètic” que un organisme públic s’acolli a l’increment màxim que fixa la llei (10%) quan hi ha acord entre les dues parts per signar el contracte de lloguer.

L’FRJ ha establert un sistema de pròrrogues per als contractes en curs, en funció de la seva antiguitat i en el supòsit que no i hi hagi acord entre les parts. Els contractes signats el 2019 o abans podran prorrogar-se per tres anys, els de 2020 per dos anys i els de 2021 per a un any, que, en definitiva, és el que dicta la llei. D’alguna manera, els llogaters se senten “pressionats”, perquè pressenten que si no acceptaven ara, el 2017, quan s’acaba l’ordre del Govern de prorrogar els contractes, hauran d’acceptar la proposta de l’FRJ o buscar un nou pis de lloguer en un mercat sense oferta.

La CASS ha detallat increments progressius de la renda per als propers anys. Després del primer any amb l’increment inicial del 10%, la renda s’actualitzarà segons la inflació, però amb un llindar màxim que es determinarà anualment. Aquest anunci arriba en un context d’adaptació del FRJ a la nova regulació d’arrendaments. Recentment, l’organisme va informar que a partir d’ara tots els pisos que quedin lliures es publicaran al BOPA i s’adjudicaran mitjançant sorteig, eliminant la llista d’espera que existia fins ara. Aquesta nova metodologia busca garantir la transparència i la igualtat d’oportunitats per a tots els residents interessats en aquests habitatges.

L’edifici de Prada Casadet, construït el 1985 amb un total de 139 pisos, ha estat objecte de revisió tècnica. L’any 2022 es van detectar patologies estructurals greus, fet que ha portat l’FRJ a pressupostar més de dos milions d’euros a obres de manteniment i millora, garantint-ne la seguretat i la durabilitat, però els veïns es lamenten que a dia d’avui no s’ha fet cap millora i que tenen molts problemes.

Els inquilins expliquen que en el contracte es veuen obligats a assumir que el pis que ocupen es troba en condicions idònies, “i no és cert”. Aquesta clàusula, segons els veïns, és vista com una “coacció” perquè, asseguren, durant aquests 40 anys s’han fet les mínimes millores”. Actualment, per 95 metres quadrats es paga un lloguer de 1.000 euros, calefacció i pàrquing a banda. Segons els veïns, en una escala hi ha un ascensor que no funciona i a l’interior pateixen nombrosos problemes, com filtracions d’aigua i en general tot molt envellit per la falta de manteniment. Certament, però, els pisos es troben en un indret privilegiat i en el seu dia van ser considerats lloguers assequibles, tot i que la selecció per ocupar-los va ser poc objectiva.

ELS PISOS DE LA SAGNIA “És una sagnia”, assegurava, aquesta setmana, un dels veïns dels pisos de lloguer de Prada Casadet. Inquilí “des dels primers temps”, aquest arrendatari és frontalment crític amb la gestió que ha fet la CASS d’aquesta promoció d’habitatges. “Pagant el que pago, aquest pis ja l’he amortitzat quaranta vegades. Són els pisos de lloguer més cars de tot el Principat. A més, amb el que paguem, el pàrquing [uns vuitanta euros] hauria d’estar inclòs”. Acusa la CASS de “manteniment zero”. “He enviat fotografies d’alguns desperfectes i la setmana passada em van dir que començarien a atendre les meves denúncies. No sabem, però, ni quan ni com”, detallava l’inquilí, que lamenta l’estat del cablejat de la llum: “Les normes de la instal·lació elèctrica ja no són legals”. Les finestres són un altre punt crític: “Està tot ple d’humitats. Per les vores de les finestres entra aigua. Cada any ho rasco, ho tapo i ho pinto”. “És una pena que es gastin el que es gasten en una plaça i el que és d’ells ho mantinguin en aquestes condicions”, afegia. “Si vols fer un canvi, te l’has de pagar. Ells no assumeixen res”. En una de les escales, l’ascensor està avariada.



La “mala gestió” de la CASS és una queixa compartida. Una altra inquilina, a qui li consta que la majoria dels llogaters ja ha tramitat la resposta a la proposta d’ampliació del contracte, assenyalava que “només reformen els pisos quan queden buits i els han de tornar a llogar, que els lloguen més cars”. En el seu cas, les portes de la cuina “cauen a trossos”. “Són pisos amb molts anys, però el que no faré és arreglar un apartament que no és meu. Algú s’ha arreglat la cuina. Jo prefereixo gastar-me els diners en altres coses”. Un altre veí, llogater també “des de l’inici de la promoció”, coincidia a denunciar el “problema de les humitats” i reconeixia que havia renovat la cuina i arreglat les finestres. “Entenem que la CASS respecta la llei”, afegia sobre l’augment del 10% imposat al nou contracte. Quant als nous inquilins: “Els que entren ara paguen uns 1.600 euros. Tots els lloguers se’n van cap a aquests preus”. La promoció –recordava– va arribar “en un moment en què hi havia un descens de la construcció. La CASS va apostar per reactivar l’economia i es van fer aquests pisos”. Els pisos de la sagnia.