Un pas més cap a la digitalització

Andorra continua fent passos cap a la digitalització. Bona mostra d’això és que durant el gener es van realitzar 18.484 tràmits en línia, d’un total de 32.752, que suposa que més de la meitat, el 56%, es fes de manera digital. El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, va destacar ahir aquesta xifra, però recorda que la intenció de Govern amb l’estratègia nacional de transformació digital marca que el 2030 s’assoleixi un 75%. Els números han anat creixent al llarg dels anys gràcies a “la simplificació i l’adaptació” dels tràmits, una feina que continuarà durant el 2025, segons va detallar el secretari d’Estat, que, en paral·lel, va posar en valor el gran volum de tràmits que es fan en un any amb l’administració, amb un total de 320.031 l’any passat.

L’executiu va avançant en el seu procés de transformació digital, i les xifres ho corroboren. A 31 de gener d’enguany, s’indica que el 73% dels tràmits, és a dir tres de cada quatre, ja es poden fer en línia, mentre que en una de cada quatre, el 17%, “encara cal presencialitat”. D’aquest 17% “s’està analitzant quins podrien anar cap a la digitalització, tenint en compte que no tots acabaran sent en línia, ja que n’hi haurà algun, que haurà de ser presencial”. Per exemple, va indicar Rossell, la renovació del passaport, perquè és necessari fer una fotografia a la persona. Segons va assenyalar el secretari d’Estat de Transformació Digital, des de Govern s’ha fet un important esforç per reduir els tràmits inicials i s’han passat de 1.301 a 698, la qual cosa suposa una reducció del 54%. Amb tot, va voler remarcar Rossell “encara es treballa perquè aquest volum sigui encara menor”. Pel que fa als ciutadans, ja poden fer online el 74% de les tramitacions, és a dir 198 de 268. Les empreses també poden fer la gran majoria de tràmits a la seu electrònica, 235 de les 323 totals, una xifra que suposa el 73%.

Per a 2025, la secretària d’Estat de Transformació Digital s’ha marcat diverses fites per continuar fent passes. En aquest sentit, treballaran encara per la simplificació dels tràmits i, també, per seguir reduint el catàleg. Rossell va reivindicar que “la simplificació, l’adaptació al canvi i l’acompanyament seran tres dels eixos sobre els quals pivotarà la feina que tenim prevista aquest any”. En aquest àmbit destaca l’atenció telefònica que es va posar en marxa per donar suport a les persones que tenen dubtes, fet que permet acompanyar-les i, al mateix temps, “comprovar on hi ha més dificultats i, per tant, on cal incidir per fer aquesta administració més pròxima al ciutadà”. Un treball de millora que, també, és causat pels tallers que es van fer per a les empreses, del retorn de la Visura Ciutadana i del “treball que es fa internament a l’administració, amb els quals s’incideix per vèncer la reticència que hi pugui haver davant el canvi”, perquè es pugui aconseguir que els tràmits siguin més senzills.

Per assolir aquesta simplificació, la secretària d’estat que lidera Rossell té previst treballar amb gestories amb una gran “volumetria” de tramitacions presencials per poder recollir la seva experiència i millorar. També es col·laborarà amb els comuns per redirigir els ciutadans a una única seu electrònica, amb l’objectiu que aquesta sigui una realitat cap al 2026 o 2027. De la mà de les administracions parroquials, així com de les parapúbliques, Govern treballarà perquè hi hagi un traspàs de la informació que facilita al ciutadà donar les dades una sola vegada per poder fer qualsevol tràmit, sense haver de donar-la de manera reiterada, per exemple amb el carnet de conduir.