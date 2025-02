Les denúncies per agressions al medi ambient creixen un 23% el 2024

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El 2024 s’ha tancat amb un 23% més de queixes i denúncies tramitades pel departament de Medi Ambient del Govern. D’aquesta manera, les 153 rebudes, estan també per sobre de la mitjana dels darrers anys, quan el volum se situava al voltant de les 120. Això indica, tal com constaten des del departament, que “el ciutadà està cada cop més conscienciat pel medi ambient i té tendència a posar en coneixement qualsevol agressió que constati”.

Entrant al detall de les temàtiques, tenim un augment substancial de les denúncies i queixes relacionades amb la contaminació atmosfèrica on gairebé es duplica el nombre (de catorze l’any 2023 a 26 l’any 2024). També han augmentat les denúncies i queixes relacionades amb els residus (de 22 l’any 2023 a 35 el 2024). S’ha registrat igualment un augment de les denúncies i queixes per contaminació lumínica (de dos a sis). La resta de tipus de reclamacions es mantenen en unes xifres més o menys iguals que l’any passat.

Així, es constata que, de la mateixa manera que l’any precedent, les denúncies/queixes per contaminació acústica són les més nombroses i l’any 2024 van representar un terç del total (32%); les segueixen les que tenen a veure amb els residus (23%), i en tercera posició apareixen les relacionades amb la contaminació d’aigües (20%).

Entrant al detall de les temàtiques denunciades tenim que de les 49 reclamacions per soroll, setze van estar relacionades amb locals d’oci o activitats musicals; quinze amb maquinària (màquines d’aerotèrmia, campanes extractores de restaurants, sistemes de ventilació...); nou amb activitats comercials i vuit amb obres, mentre que una va ser per altres motius. Aquestes denúncies/queixes es reben essencialment per formulari o bé per telèfon o correu electrònic, segons indiquen des de Medi Ambient.

Quant a les 35 queixes per residus, cal destacar que quinze van ser per una gestió incorrecta dels d’origen industrial; nou dels domèstics; tres per abocaments de terra; dos per vehicles fora d’ús i sis per altres. Segons detallen des de Medi Ambient, la gestió incorrecta dels residus d’origen industrial correspon al 43% de les denúncies/queixes de residus i tenen a veure amb material abandonat a la natura o una mala gestió de les deixalles a les obres. Pel que fa a la gestió incorrecta de residus d’origen domèstic, cal dir que totes van arribar per fotodenúncia i corresponen a restes que havien deixat excursionistes o persones a la natura o a la via pública (gots de plàstic, ampolles, llaunes, pots...)

De les 31 reclamacions relacionades amb les aigües, cal destacar que 30 han estat per vessaments o abocaments i una per altres. Així, s’evidencia que aquestes reclamacions es reben en la gran majoria per la via telefònica per la seva immediatesa. Així, en general corresponen a trucades informant d’una afectació al riu (aigua tèrbola, escuma...).

I quant a les 26 sobre contaminació atmosfèrica, onze han estat per olors; nou per fums; cinc per pols i una per altres. En aquest cas, més de la meitat van arribar a Medi Ambient, també, per via telefònica, a causa de la seva immediatesa, i corresponen a xemeneies que aboquen al medi fum o olors. Cal afegir que les denúncies per olors corresponen molt sovint a les extraccions de cuines de restaurants. I les relacionades amb el fum són essencialment estufes de llenya o calderes de gasoil que no fan la combustió correctament. Pel que fa a les de pols, tenen a veure majoritàriament amb les obres de construcció.