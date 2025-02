D’infiltrada a ETA a Andorra

Després de passar set anys infiltrada en ETA durant la dècada dels 90 i principis dels 2000, Elena Tejada va optar per desaparèixer del focus mediàtic. Malgrat haver estat una de les peces claus en la desarticulació de diverses cèl·lules terroristes, la seva identitat es va mantenir en secret fins que la seva història va inspirar La Infiltrada, la pel·lícula que li ha donat reconeixement. Però, lluny de buscar protagonisme, Tejada va continuar la seva carrera a l’ombra, passant per Andorra com a agregada d’Interior a l’ambaixada espanyola.

Quan Celestino Barroso, inspector en cap imputat per presumptes coaccions als responsables de la banca BPA per obtenir informació sobre Pujol, Mas i Junqueras, va ser apartat del seu càrrec a la delegació espanyola al Principat el 2017, Tejada el va substituir. No obstant això, la seva estada a Andorra va ser discreta i de curta durada. La seva trajectòria dins dels serveis de seguretat l’havia dut a missions de risc elevat, però l’exposició que va patir un cop es va fer públic el seu paper com a infiltrada en ETA va acabar convertint-se en un risc per a la seva seguretat.

L’experiència d’Elena Tejada dins del grup terrorista va ser un exercici d’adaptació i supervivència constant. En el seu paper d’activista, es va infiltrar en l’entorn radical basc durant vuit anys, guanyant-se la confiança de persones que mai haurien sospitat de la seva vertadera identitat, informa El Mundo. Les seves accions van ser determinants per evitar atemptats i permetre detencions estratègiques, però, en el moment de la seva revelació, també es va convertir en una diana. Els grups radicals no només van posar preu al seu cap, sinó que van amenaçar la seva família, fent que la seva situació personal esdevingués encara més perillosa.

Després del seu pas per Andorra, es va esvair un altre cop en la discreció. Es desconeix el seu destí actual, però fonts properes asseguren que continua vinculada a tasques de seguretat i intel·ligència. La seva història, que ha servit de base per a una premiada interpretació cinematogràfica. La Infiltrada és una pel·lícula de drama i suspens dirigida per Arantxa Echevarría, estrenada l’11 d’octubre de 2024. La protagonista, interpretada per Carolina Yuste, va rebre elogis per la seva actuació, que li va valer el Goya a la millor actriu.