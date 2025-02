Canviar estereotips amb la natació sincronitzada

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Associació de Dones d'Andorra i un dels millors clubs de natació sincronitzada del món, el Club Natació Kallípolis, van unir forces per empoderar a les dones. L'entitat va convidar a l'equip màster del club, anomenat Les Williams, a la piscina del Club Esportiu Serradells per mostrar que fer natació sincronitzada passats els cinquanta anys és possible, encara que no tinguis cap coneixement tècnic d'aquesta modalitat esportiva i artística. Alhora, es buscava trencar estereotips.

Nadadores de l'organització esportiva i persones del país que no es van voler perdre l'activitat es van tirar a la piscina i van practicar alguns moviments a l'aigua. Després es va fer una exhibició. "És una activitat que el que vol és posar en relleu que les dones podem fer esport d'alt nivell després dels cinquanta anys o després d'una vida molt plena de maternitats", va afirmar la tresorera de l'Associació de Dones d'Andorra, Mireia Maestre.

"Les dones a partir dels cinquanta anys quedem una mica apartades de la vida social i això era una manera de posar en relleu que les dones a partir de cinquanta anys poden arribar on han arribat elles, en una disciplina com la sincronitzada, que no és gens fàcil perquè has d'aprendre a fer apnees i un conjunt de piruetes sota l'aigua, que no és una cosa senzilla, i això és una cosa que s'ha de superar", va explicar la presidenta de l'Associació de Dones d'Andorra, Mònica Codina.

La proposta va estar dirigida per l'entrenadora olímpica del Kallípolis i mà dreta de la també entrenadora olímpica Anna Tarrés, Beth Fernández. La tècnica va explicar que l'activitat tenia entre cella i cella mostrar que practicar natació sincronitzada "ho pot fer tothom" més enllà de l'edat que es tingui, va argumentar Fernández. "Hem fet una classe magistral i és perquè vegin que encara que no en sàpigues, també es pot fer perquè el més maco és el procés, no el resultat", va destacar Fernández, que va afegir: "És una activitat que és xula per fer a qualsevol lloc perquè no es necessita que tothom en sàpiga".

La iniciativa també buscava trencar estereotips, especialment estètics. "A partir dels cinquanta anys el nostre cos, evidentment com el dels homes, però en les dones això està més accentuat, el fet de posar-te el banyador i com que Andorra és una societat petita, membres del club Serradells ens han comentat que costa una mica el fet de posar-se un banyador, el cos ja no és el mateix i el fet que em vegin els altres costa i això també és quelcom que hem de començar a trencar els estereotips", va declarar Codina.

Un altre objectiu que tenia aquesta trobada és posar en marxa un grup màster aquí a Andorra, ja que ara mateix només hi ha noies que practiquin aquest esport. "No tenen equips per dones més grans, han intentat fer en algun moment algun equip màster en natació i en sincronitzada seria una oportunitat poder-ho plantejar", va esmentar Maestre.

A canvi de celebrar aquest esdeveniment, el Kallípolis va demanar de fer un espècie d'intercanvi, és a dir, tenir una experiència andorrana. Per aquest motiu, durant el matí de dissabte van fer una excursió en raquetes de neu i després van dinar en una borda. "Estem destrossades, mai n'havíem fet", va descriure l'entrenadora amb una rialla, després de finalitzar l'exhibició de natació artística ahir a la tarda.