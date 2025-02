Andorra té previst recaptar sis milions el 2025 gràcies a l'encunyació d'euros

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra té previst recaptar sis milions durant aquest 2025 gràcies a l'encunyació d'euros. Així ho ha posat en relleu aquesta setmana el ministre de Finances, Ramon Lladós, durant la seva participació en l'esmorzar-col·loqui organitzat dijous per l'Empresa Familiar Andorrana (EFA). Tal com queda palès al pressupost general del Govern per a aquest 2025, la inversió per a l'encunyació de monedes d'euro ascendeix fins a 1.329.508,97 euros, la qual cosa deixa un ample marge de benefici. Des de l'entrada en vigor de l'acord monetari, Andorra ha encunyat monedes en euros amb els seus propis dissenys. La primera emissió es va produir el 2014, amb un valor total aproximat de 2,5 milions d'euros.

Cal recordar que Andorra i la Unió Europea van signar el 30 de juny del 2011 l'acord monetari, un text que va permetre el reconeixement de l'euro com a moneda oficial de curs legal al Principat i el dret d'encunyació. L'acord va ser dipositat a la Comissió Europea a Brussel·les el 23 de febrer del 2012 i va entrar en vigor l’1 d’abril del 2012. Posteriorment, el 10 d’octubre de 2013, es va aprovar la Llei 17/2013, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’acord monetari signat entre Andorra i la Unió Europea.

Tot i això, l'acord amb la UE és més global i va comportar altres obligacions com ara l’aplicació de la normativa europea en matèria de protecció de l’euro contra el frau i la falsificació, de regles sobre bitllets i monedes en euros, de prevenció de blanqueig de diners i de certa normativa europea en matèria bancària i financera; mitjançant transposició directa o mesures equivalents, d’acord amb un calendari d’aplicació. I també la signatura del protocol d’acord multilateral de l’IOSCO, relatiu a la consulta, cooperació i intercanvi d’informacions en el mercat de valors que es va signar el 17 de setembre del 2013.

Des de l'abril del 2012 s’ha anat modificant l’ordenament jurídic andorrà per adaptar-se als actes jurídics i a les disposicions normatives de la Unió Europea establertes en l’annex de l’acord. De fet, l’article 8 preveu que la comissió modifiqui l’annex al menys un cop a l’any a fi de tenir en compte els nous actes jurídics i normes de la Unió Europea pertinents.

El 17 de desembre del 2014, es va aprovar el reglament que desenvolupa la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’acord monetari signat entre Andorra i la Unió Europea, i entra en vigor el dia 28 de gener de 2015. L’objectiu d’aquest reglament va ser el de desenvolupar la llei i acabar d’incorporar al marc jurídic andorrà els actes jurídics i les normes de la Unió Europea mencionats a l’annex de l’acord monetari relatius als bitllets i les monedes d’euro i a la prevenció del frau i de la falsificació de bitllets i monedes d’euro.

Fins ara, el Principat ha continuat fent esforços significatius per l’homologació del seu marc legislatiu al cabal comunitari, i particularment, en matèries de legislació bancària i financera. L'escenari canviarà amb una hipotètica adhesió a Europa mitjançant l'acord d'associació.