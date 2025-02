Setmana alta, amb 3.500 esquiadors del Regne Unit

La temporada d’hivern encara el punt més àlgid i el país es prepara per a un cap de setmana “de rècord”, marcat per l’arribada de turistes britànics, irlandesos i francesos, que aprofiten les vacances escolars per visitar Andorra.

Diumenge s’espera una “arribada massiva” de britànics i irlandesos, segons va explicar Ian Archer, cofundador d’Andorra Travel Service (ATS). “Com a aproximació, només diumenge arribaran entre 3.500 i 3.800 clients a través de Barcelona, Tolosa i altres aeroports propers, amb diverses agències, operadors i viatgers independents que venen a passar les vacances aquí”, va apuntar Archer. La majoria es quedaran set nits i s’allotjaran a totes les zones d’Andorra, però principalment a Soldeu, el Tarter, Arinsal, el Pas de la Casa i la Massana, segons va poder saber el Diari.

Només ATS ja mourà prop de 1.500 persones juntament amb Andbus, tant amb el servei regular de trasllat entre Barcelona i Tolosa com amb els serveis privats. De fet, el CEO d’Andbus, Dani Vinseiro, va preveure que diumenge sigui “el rècord de la història de la companyia”, ja que tenint en compte la resta de línies i serveis podrien acabar traslladant “fins a 10.000 persones”, va pronosticar.

El sector del turisme serà el més beneficiat per l’arribada de visitants. Des de la Unió Hotelera, Jordi Pujol va explicar al Diari que “la previsió és que tot estigui pràcticament ple”, amb un turisme repartit entre totes les parròquies que es traduirà en una ocupació propera al cent per cent. “Ja tenim totes les pistes en ple funcionament i la previsió de l’hivern és força positiva”, va celebrar Pujol.

El comerç també es prepara per a un dels moments crucials de l’any. El president dels comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, va explicar que aquestes setmanes coincideixen amb el Carnaval de la zona de Tolosa, motiu pel qual s’espera una gran afluència per la zona, a més del turisme britànic.

El resultat d’aquestes setmanes marcarà si la temporada d’hivern és bona o dolenta per als comerços del Pas. “El febrer per a nosaltres és un mes molt important, l’afrontem com si fos el nostre agost i depenem molt de com vagi”, va apuntar Ramon, que va afegir que de moment els primers mesos de l’any estan tenint un ritme “tranquil”, però molt similar al de l’any passat. Tot i l’augment de preus a causa de la inflació, Ramon es va mostrar optimista amb el 2025. El volum de transaccions està sent “normal, tirant a bo”, va acabar el president de l’associació de comerciants.

REFORÇ PREVIST

Les arribades massives de turistes també impliquen reforços en la vigilància policial. Des del cos van explicar que dates com les que venen ara les tenen marcades al calendari dins de la temporada d’hivern per reforçar les zones que necessitin més control, però que no surten del comú i no requereixen actuacions especials que no estiguessin previstes. Al Pas, la dotació policial que es va adjudicar per a la temporada d’hivern incloïa sis efectius durant el dia –una patrulla local de dues persones i dues patrulles més de la unitat de seguretat ciutadana (USC)–, així com una dotzena d’agents durant la nit per garantir que tot funcioni correctament.