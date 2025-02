Monitors amb informació sobre els busos a una dotzena de parades

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Actualment, una dotzena de parades d'autobús del país compten amb monitors que informen sobre l'horari de pas del transport públic. Segons explica el gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora, recentment se n'han instal·lat un parell a Sant Julià de Lòria. Des de FEDA Solucions es dona suport tecnològic a Transport per a aquesta implementació amb l'objectiu que el desplegament sigui "el més barat i eficient possible", segons destaca Mora que reivindica que des de la companyia el que es busca és la "millor tecnologia" que s'adapti a les necessitats de les parades del país.

I és que es va fer una "prova de concepte" que va funcionar "súper bé" fins que les temperatures van baixar, la qual cosa va provocar problemes amb les bateries que feien servir els monitors i ara es planteja la possibiltat de fer un altre test. En aquest sentit, Mora recorda que hi ha poques marquesines al país que estiguin electrificades i que llavors el repte és trobar unes pantalles que funcionin amb altres sistemes, com bateries, i que puguin ser resistents, per exemple, a les baixes temperatures i aquí és on entra en joc el saber de FEDA Solucions per donar suport a Transport en posar en marxa aquesta informació a les parades. Mora recorda que Transports té un pla per a la implementació.