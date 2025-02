Els llogaters podran demanar obres d’accessibilitat als propietaris

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte de llei d’accessibilitat universal preveu una situació plausible en un país on un 70% dels residents viuen en règim de lloguer. Què passa quan en una llar d’arrendataris hi ha una persona amb discapacitat que necessita adaptacions a l’edifici? El projecte de llei a tràmit parlamentari inclou una disposició final per modificar la Llei d’arrendament de finques urbanes i resoldre aquesta situació. En concret, es modifica l’article 46, per incloure una disposició que assenyala que “si la persona arrendatària, el seu cònjuge o un dels familiars de la unitat familiar de convivència és una persona amb discapacitat, pot sol·licitar a la propietat que exigeixi a la comunitat de propietaris la realització de les obres necessàries per dotar els espais comuns de les condicions adequades d’accessibilitat, d’acord amb la normativa aplicable. Mentrestant, es poden utilitzar mitjans provisionals que li permetin l’accessibilitat a l’habitatge sense afectar-ne l’estructura”. També es preveu una mesura de pressió si la demanda no dona fruits: “En cas de discrepància, les persones concernides poden demanar un informe a la Comissió per al Foment de l’Accessibilitat a què fa referència la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.” En la legislació sobre arrendaments vigent l’únic que es preveu són reformes a l’habitatge que ocupa l’inquilí, preveient el dret a fer-les si a la unitat de convivència hi ha una persona amb discapacitat i sempre que avisi el propietari.