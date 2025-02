La degana del Col·legi d’Advocats rebrà un sou de 2.000 euros al mes

Verificat per

Verificat per

Publicat per

La junta ordinària del Col·legi d’Advocats va servir per fixar el sou que rebrà el degà o degana que ocupi el càrrec. La decisió que el màxim responsable del col·legi percebi una remuneració ja es va acordar fa anys, el 2019, segons va explicar una advocada, però entre problemes i pandèmies no es va poder aplicar fins dijous passat.

Pel que fa a la resta de càrrecs de la junta del col·legi, continuaran oferint els seus serveis al de manera gratuïta, però es va considerar que a causa del volum d’hores i la feina que requereix el càrrec de màxima responsabilitat, era oportú que estigués remunerat.

El que es va aprovar ahir va ser la quantitat que rebrà la degana actual, Sònia Baixench, i els que la succeeixin. La xifra acordada van ser 2.000 euros efectius a partir del març. La decisió es va aprovar per majoria, tot i que alguns dels presents s’hi van oposar, tal com va poder saber el Diari a través d’un dels assistents. A banda del salari, que va ser el punt més destacat, la junta va servir per aprovar pressupostos i altres tasques de control.

Baixench va arribar al càrrec el 2022, quan va ser escollida de forma unànime per substituir qui seria el fiscal general, Xavier Sopena. Més de dos anys després de l’arribada al càrrec, un dels principals reptes al qual s’enfronten els lletrats és la revisió del Codi Penal i el Codi de Procediment Penal, dos textos en els quals Govern està treballant i del qual pròximament enviarà una primera còpia al col·legi per conèixer l’opinió dels advocats.