La CASS va eliminar l’efectiu després de la detenció de l’extreballadora

La CASS va canviar tres procediments principals després de descobrir que una extreballadora va endur-se presumptament prop de mig milió d’euros al llarg d’una dècada, gràcies a la manca de controls sobre l’efectiu que passava per les oficines de la Seguretat Social.

Tal com van apuntar des de la parapública, des del 2018 –any en el qual es va detenir l’excap– s’han aplicat una sèrie de millores que van desglossar en tres grans grups. El primer va ser la bancarització dels deutes dels cotitzants i els recàrrecs, fet que va comportar l’eliminació de xecs i moviments en efectiu dels declarants. En segon lloc, totes les certificacions de deute se signen individualment des de la direcció de finances. En tercer lloc, i per acabar, la CASS actualment realitza revisions periòdiques de la gestió del deute i dels pagaments per assegurar el correcte funcionament de tot plegat.

Algunes d’aquestes recomanacions, com la de vigilar les operacions en efectiu, ja les havia fet el Tribunal de Comptes l’any 2009. Llavors, al dossier apareixia una advertència que deia que “la CASS disposa de dues caixes en metàl·lic per cobrar ingressos en efectiu o pagar petites despeses puntuals, respecte de les quals no disposa de llibre auxiliar de caixa i de les quals no hi ha constància que es procedeixi a efectuar controls de forma periòdica”. La recomanació va ser que “s’estableixin conciliacions i arquejos de caixa amb periodicitat determinada i ser revisades per una persona diferent del responsable directe de l’administració dels fons”, una proposta que podria haver evitat que algú pogués apropiar-se de diners públics, tal com va acabar succeint.