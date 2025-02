Una beca en lideratge

Pere Cerqueda Gulin va rebre ahir la beca Pablo Soler, que li permetrà a partir d’aquest curs estudiar a Esade. Realitzarà el grau en Administració i Direcció d’Empreses en Lideratge Transformador i Impacte Social. El que ell vol, tal com va explicar en l’acte de lliurament del diploma a l’Art Hotel, “és dedicar-se al món de les start-ups i l’emprenedoria”, amb la voluntat de “poder transformar i millorar en la mesura de les meves possibilitats la societat que tenim”. “És una carrera que no es pot estudiar a cap lloc més” i que, a més, “té el valor afegit de ser en anglès”, i això “resulta molt important en el món dels negocis”, va explicar.

La subvenció és finançada pel Grup Heracles i la comunitat Esade Alumni d’Andorra, i té un valor de més de 80.000 euros, la quantitat de diners necessària per poder realitzar els quatre anys d’estudis que comprèn el grau. També tindrà la possibilitat de poder dur a terme les pràctiques al mateix Grup Heracles. Segons Cerqueda, ell no és plantejava la possibilitat d’estudiar a Esade “a causa del preu tan elevat de la formació”, i que “va ser gràcies a saber que hi havia la possibilitat de tenir una oportunitat com aquesta” que “em vaig interessar més en l’oportunitat que m’atorgava”.

“Els meus pares no es dediquen com a tals al món de l’empresa, per tant, no han sigut referents en aquest sentit. Però sí que ho han sigut quant als valors en els quals crec i que vull compartir”, va relatar. El jove andorrà va explicar que es va assabentar de l’existència de la beca “perquè van fer publicitat l’escola”, i que els “van explicar una mica el que representava i què era”.

Per la seva part, el president del Chapter Esade Alumni d’Andorra, Joan Prat, va destacar que “aquesta beca neix arran del traspàs del nostre company de junta Pablo Soler, ara fa dos anys i mig”, i que l’objectiu de la iniciativa és “fer-li un homenatge que porti el seu nom, ja que va ser una persona que va estar molt vinculada a Esade”. Prat va posar en relleu que l’ajuda “només es convocarà una vegada”, ja que “s’ha realitzat per retre homenatge a Pablo Soler”. “Potser en el futur es torna a fer, però sota un altre nom”, va puntualitzar Prat.

A l’acte també va assistir el director de Relacions Institucionals, Educació i Universitats del ministeri d’Educació, Albert Maluquer, que va posar en relleu la importància de les beques “per facilitar l’accés dels estudiants andorrans a formacions universitàries de primer nivell”. La directora general d’Esade Alumni, Patricia Valentí, va tancar l’esdeveniment posant en relleu que “en el món actual falten referents com ho era Pablo Soler”, i que crear una partida econòmica amb el seu nom “no fa més que marcar el camí per als joves talents empresarials andorrans que estan per venir en el futur”.