Tres obres per reflexionar i debatre a la Temporada de Teatre

El comú d’Andorra la Vella va presentar ahir la nova Temporada de Teatre, que inclourà tres produccions amb un fort component de consciència social, així com el retorn del Festival internacional de pallasses d’Andorra. La programació, que es desenvoluparà entre el març i el maig, va ser anunciada per la cònsol menor, Olalla Losada, i el cap d’àrea de Cultura, Jan Cartes, en un acte en què es va destacar la voluntat de consolidar el teatre com a eina de reflexió i debat. Losada també va manifestar el desig de reprendre la col·laboració amb Sant Julià de Lòria per a futures edicions un cop finalitzada la reforma del Centre Cultural i de Congressos Lauredià.