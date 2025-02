Pere Cerqueda rep la Beca Pablo Soler valorada en més de 80.000 euros

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Pere Cerqueda Gulin rep la Beca Pablo Soler que li permetrà estudiar en l'ESADE un grau valorat en més de 80.000 euros. Segons el president del Chapter Esade Alumni d'Andorra, Joan Prat, "la subvenció cobrirà el cost total dels estudis dels quatre anys" i "només es realitzarà una vegada", ja que "s'ha realitzat per a retre homenatge al Pablo Soler", antic membre de l'entitat.

Tal com ha declarat Cerqueda durant l'acte de lliurament de la beca "és una oportunitat molt gran per aprendre" i representa "el resultat de tot el meu esforç aquests anys". El jove andorrà ha començat a cursar enguany el grau en Administració i Direcció d'Empreses amb Lideratge Transformador i Impacte Social."L'ESADE no estava entre les meves prioritats" perquè "no m'ho podia permetre a nivell econòmic" i va ser "tota una sorpresa saber que m'havien donat la beca".

Segons Prat, la subvenció ha pogut sortir endavant "gràcies al suport del Grup Heracles i de la comunitat Esade Alumni d’Andorra".