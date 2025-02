Molné es reuneix amb els sindicats per calmar els ànims a la presó

Una reunió entre la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, i els sindicats del personal penitenciari ajuda a acostar posicions i començar a treballar de manera conjunta per solucionar les tensions que han sacsejat la Comella últimament.

El president del Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA), Sergi Teixeira, va explicar al Diari que a la trobada amb Molné van acordar millorar la comunicació amb taules de diàleg entre la presó i el ministeri. El sistema funcionarà a través de les propostes dels sindicats, que passaran a la direcció del centre penitenciari i aquest farà el mateix per fer-les arribar a Interior.

Un dels temes que es van tractar a la reunió va ser el de traslladar els reclusos amb problemes psicològics o d’addicció a altres espais per millorar la convivència a la presó. “Ara mateix falten llocs per col·locar-los, però mirarem si ho podem fer d’alguna forma”, va explicar Teixeira, que va afegir que una de les propostes de l’SPA podria passar per habilitar una secció del centre per a aquest tipus de reus, tot i que caldria estudiar-ho bé per la dificultat d’aquesta operació.

Reubicar els reclusos més problemàtics significaria una millora de vida per la resta d’interns. Teixeira va explicar que l’home que va atacar dos guàrdies actualment es troba en una cel·la vigilada en espera d’una avaluació psiquiàtrica per decidir si pot tornar amb la resta d’interns, però el temps que ha estat apartat s’ha traduït en un ambient més tranquil al mòdul, ja que no hi havia aquell “punt de tensió”, va explicar Teixeira.