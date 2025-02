Lladós aposta per diversificar per apujar el PIB per càpita

El ministre de Finançes, Ramon Lladós, va mantenir ahir un esmorzar amb els membres de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) per resoldre alguns dels dubtes dels empresaris. Sobre la taula es va posar el creixement del país, que continua a l’alça, tal com va evidenciar el Fons Monetari Internacional (FMI).

El creixement fins al 2027 se situa prop del 2%, però el PIB per càpita no experimenta la mateixa tendència, ja que els sectors tradicionals fan que sigui “difícil” implementar certs aspectes que podrien fer-lo créixer molt, va explicar el ministre de Finances. Per això, va incidir en la necessitat de la diversificació. “Ja comencem a veure aquests brots verds (nous negocis) que sí que generen més valor afegit” perquè suposen salaris més alts, més facturació per a les empreses i “més productivitat a futur”. Aquesta diversificació, per a la qual Lladós creu que Andorra està “ben posicionada”, servirà per respondre a reptes com l’envelliment de la població, que és un dels que va assenyalar l’FMI com a més urgents.

L’acord d’associació ha de ser una palanca per diversificar. En aquest sentit, Lladós va defensar que les empreses són “competitives”, tal com estan demostrant, i que el que cal és que de la mà del Govern puguin “identificar les oportunitats que ofereix el país”. Sobre la competència, el president de l’EFA, Daniel Armengol, va puntualitzar que les empreses el que demanen “no és protecció, sinó igualtat de condicions”, i que per ser “competitius” els cal acompanyament de l’executiu per tenir “les mateixes oportunitats” que els que vindran de fora.

ESTUDI D’IMPACTE

L’Empresa Familiar Andorrana treballa per tenir enllestit durant aquest any dos estudis. D’una banda, un sobre l’impacte de l’acord d’associació amb la Unió Europea i, de l’altra, un altre de macroeconòmic amb dades del període comprès entre el 2019 i el 2023, “per veure l’evolució real de l’economia durant els darrers cinc anys”.

L’entitat preveu tenir enllestida cap a final d’any l’avaluació sobre quin impacte pot tenir per a les empreses l’acord d’associació. “Estem jugant amb els timings” per saber exactament quan pot tenir lloc la consulta sobre l’acord, tenint en compte, també, la qüestió de si finalment l’acord és mixt o no, va explicar el president de l’EFA.

El 4 d’abril es farà la presentació del primer dels estudis, el macroeconòmic, del qual s’estan ultimant els detalls finals.