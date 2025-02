Govern remarca l’impacte econòmic positiu que pot tenir la llei d’accessibilitat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte de llei d’accessibilitat universal ha arrencat el tràmit parlamentari i els grups tindran de termini fins al 25 de març per formular esmenes. La memòria justificativa del text remarca que l’impacte d’una normativa que vol trencar totes les barreres –no tan sols físiques– “ha de ser positiu tant en la inclusió social com en l’economia del país”. La primera part és òbvia i quant a la segona, el que indica el text és que “un país accessible és més atractiu per al turisme i els negocis. L’accessibilitat universal pot dur Andorra a ser considerada destinació inclusiva i avançada, augmentar l’afluència de turisme i invertir en altres sectors d’ocupació, com ara la tecnologia, els serveis digitals inclusius, el disseny i la implementació de mesures d’accessibilitat, tant en el sector públic com privat, com ara professionals de l’accessibilitat, arquitectes especialitzats, tècnics en tecnologia accessible i formadors, entre altres”.