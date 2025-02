Detingut per retenir l'exparella a un magatzem

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home, de 23 anys, ha estat detingut la matinada d'aquest divendres, al Pas de la Casa, per haver retingut a la seva exparella dins d'un establiment del qual és propietària. Segons informa el cos, el jove, extreballador del local, va entrar al negoci per dirigir-se al magatzem. La dona el va seguir per fer-lo fora i dir-li que hi tenia l'entrada prohibida i va ser quan l'arrestat la va tancar amb ell a l'interior, fins que va poder sortir amb l'ajuda d'un cambrer i va alertar la policia, que es va presentar al llocs dels fets i es va endur l'home per un delicte contra la integritat física i moral, per violència de gènere i contra la llibertat.

La matinada de dijous es va produir una altra detenció, a un home de 23 anys, després de causar danys en un aparcament de Canillo i agredir la seva parella. Els agents de circulació de la parròquia van alertar la policia, perquè el jove es mostrava molt alterat i en un clar estat d'embriaguesa. L'arrestat va causar destrosses a les barreres i el lavabo del pàrquing, que ascendeixen a uns 1.650 euros. Durant la intervenció l'home es va mostrar agressiu amb els agents i els va amenaçar de mort, i el van arrestar com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni, la integritat física i moral, la funció pública i la llibertat.