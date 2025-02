El col·legi Sant Ermengol reparteix 150 litres de xocolata solidària

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El col·legi Sant Ermengol ha celebrat aquest matí la tercera edició de la Xocolatada Solidària, on s'han repartit més de 150 litres de xocolata. Els alumnes de 5è de primària, per segon any consecutiu, han estat els encarregats d'organitzar aquesta activitat solidària, en benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Els fons recaptats aniran destinats a la investigació del càncer infantil.