Arrestades vuit persones per possessió de cocaïna i èxtasi

Vuit persones han sigut arrestades durant el transcurs de la setmana per possessió d'estupefaents com cocaïna, èxtasi, marihuana i haixix. La matinada d'aquest divendres la policia ha controlat tres turistes, de 32,33 i 37 anys, que accedient al Principat per la frontera del riu Runer amb 2,7 grams de cocaïna.

Dijous es va detenir un altre turista, de 48 anys, en el mateix indret per possessió d'1,2 grams de la mateixa substància. El mateix dia, a la nit, es van decomissar cinc pastilles d'èxtasi i 3,5 grams de marihuana a un altre turista, de 30 anys. A la frontera amb França, els agents van intervenir un turista, de 20 anys, que volia accedir al Principat amb 0,9 grams de cocaïna i 1,5 grams d'haixix.

Dimecres, a la frontera amb Espanya, un turista va ser arrestat per possessió de 12 pastilles d'èxtasi i un home va ser detingut a Soldeu amb 0,5 grams de cocaïna.

Controlades quatre persones per alcoholèmia

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l'alcohol, la policia va controlar quatre persones durant la setmana. La primera es va efectuar dilluns, a una dona de 39 anys, que va caure de la moto a Ordino, sense cap dany material ni personal. Quan se li va fer la prova va donar una taxa d'1,60.

La resta de detencions es van produir dimarts. Una d'elles es va produir a Encamp, a un conductor de 33 anys amb una taxa d'1,33 durant la matinada. També durant la matinada, a Canillo, una dona, de 28 anys, va patir un accident amb danys materials, després de picar amb una paret de pedra i una tanca de fusta. Arran de l'incident, el cos va fer-li la prova d'alcoholèmia, amb una taxa d'1,80.

Dimarts al migdia, a Escaldes-Engordany, un agent de circulació va donar l'avís d'un conductor cometent infraccions i circulant a gran velocitat per la CG2, en sentit sud. La policia va intervenir i va muntar un control per aturar-lo. El turista, de 44 anys, va ser detingut amb una taxa d'1,38.