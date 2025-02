Andorra signa un conveni per la investigació i l'enjudiciament dels crims de guerra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra ha signat el Conveni Ljubljana - La Haia en matèria de cooperació internacional per a la investigació i l'enjudiciament dels crims de guerra. L'acord, rubricat per l'ambaixador del Principat a Bèlgica, Vicenç Mateu, suposa "un pas significatiu" per la creació d'un marc jurídic internacional més sòlid "per afrontar els crims més atroços". En aquest sentit, proporciona diferents elements per combatre la impunitat i reforça el paper dels sistemes judicials en la persecució d'aquests crims, a més, reforça els deures i obligacions dels Estats per ajudar-se mútuament en aquest àmbit. El conveni inclou l'extradició, l'intercanvi d'informació i el trasllat de persones condemnades i ha estat signat per 38 països.