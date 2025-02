Xecs a punt de caducar

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Són prop de 19.500 euros en total que els legítims propietaris no han acudit a cobrar. I com que són xecs emesos durant el 2022 i la legislació marca que aquests actes administratius caduquen al cap de tres anys, el Govern ha fet una darrera crida via BOPA abans que no arribi la prescripció: les societats o ciutadans afectats tenen encara fins a final de mes per recuperar allò que és seu, si no l’1 de març quedaran anul·lats.