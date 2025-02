Venda d'entrades per seguir en 'streaming' la conferència de Marian Rojas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquells que s'hagin quedat sense obtenir una entrada per acudir a la conferència de la metgessa psiquiatra, Marian Rojas-Estapé, tindran una nova oportunitat. A partir de les 15 hores d'avui, s'obrirà la venda d'entrades per seguir la sessió en streaming a la Sala Consòrcia del Centre de Congressos. Els tiquets es podran adquirir a través de la pàgina web https://tickets.oneboxtds.com/creandandorra/events per un preu de 5 euros.

La conferència tindrà lloc el 27 de febrer, a les 19 hores, al Centre de Congressos i ha exhaurit les entrades durant els primers minuts d'estar a la venda. La sessió compta amb la col·laboració del comú d'Andorra la Vella i forma part del cicle de conferències Creand Talks.