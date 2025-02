Vela pregunta per la inversió d'Andorra Turisme en projectes culturals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Susanna Vela, ha entrat una bateria de preguntes escrites per conèixer la inversió d'Andorra Turisme al llarg dels últims cinc anys en projectes culturals. En aquest sentit, Vela ha demanat informació sobre el finançament desglossat per anys, projectes i entitats. D'altra banda, també vol conèixer els criteris utilitzats per Andorra Turisme per decidir si inverteix en un projecte o no. Al mateix temps, pregunta per les demandes de finançament o co-finançament que s'han rebut i quines han rebut una resposta positiva.