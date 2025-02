El SAAS acusa el comitè de frenar les millores salarials

La dimissió en bloc del comitè d’empresa del SAAS tanca un període marcat per la falta d’entesa amb la direcció. La manca d’acord amb el plantejament de la negociació del conveni col·lectiu ha frenat la discussió sobre millores laborals, que ara restaran pendents d’un nou procés electoral per configurar la composició d’un nou organisme de representació. La directora general de la parapública, Meritxell Cosan, va replicar ahir les crítiques vessades pels dimissionaris en un comunicat enviat després de la celebració de l’assemblea de treballadors. Una reunió que s’havia projectat perquè els treballadors decidissin el futur del comitè, si s’havien de fer eleccions parcials per triar nous membres i ocupar les cadires buides o bé optar per una renovació total. Però no hi va haver votació, amb denúncies per part del comitè de pressions als treballadors per forçar delegacions de vot i decidir en contra del comitè. Cosan va negar tenir constància de suposades induccions del sentit del vot, però va criticar les maneres de fer del comitè, amb majoria de representants de la branca sanitària de l’USdA, maneres que, va lamentar, no han afavorit el diàleg, han frenat la negociació i han fomentat la divisió entre el personal.

Cosan va criticar una manera de fer “incongruent, s’exigeix participació però per a algunes coses sí i per a altres no”. Va defensar que la direcció ha estat proactiva i transparent i que ja el juny del 2024 els van entregar una relació de l’impacte econòmic que tenien les accions que plantejaven els representants dels treballadors per al nou conveni –catorzena paga, reducció de la jornada laboral–, però que a l’hora de posar-se a treballar es van trobar un cop de porta. El motiu va ser el desacord dels treballadors amb el format triat i que van denunciar que els convertia “en actors de segona”. Cosan va defensar que si cal abordar els canvis en el règim retributiu de les guàrdies era important comptar amb un grup “multidisciplinari” i no limitar-ho a la direcció econòmica. El pagament de les guàrdies és una de les qüestions que detalla perquè està d’acord que cal eliminar desigualtats, entre metges assalariats i per compte propi, però també entre treballadors de la mateixa categoria, com ara infermeria, amb diferències entre serveis. “Tot això ha de quedar blindat en un conveni col·lectiu”, va reblar, però caldrà esperar a la composició d’un nou comitè. Entretant sí que s’ha seguit treballant en l’àmbit intern en les eventuals millores i es continuarà fent en espera d’encetar una negociació amb els nous representants que sorgeixin de les urnes.

LA DIVISIÓ

“L’enfocament no és correcte, no és la direcció o el comitè, ells mateixos estan seguint una estratègia de posar-se els companys en contra”, va lamentar Cosan, que va citar des de les crítiques al comitè que va negociar l’acord vigent, les dimissions dels representants escollits que no formaven part de l’USdA perquè no se’ls tenia en compte al darrer episodi de la denúncia de coaccions als treballadors per influir-los en el sentit de vot a l’assemblea. “El conveni actual és un bon conveni col·lectiu, hi ha el pla de carrera, però també millores de caire social”, va defensar la directora general. Precisament sobre el pla de carrera i l’acusació del comitè d’haver introduït modificacions únicament per beneficiar la direcció, va replicar que es va introduir la direcció econòmica que va quedar a fora, però també altres “greuges” com ara la pèrdua si se saltava de categoria professional. “Les modificacions s’han fet per als de dalt i també per als de baix”, va reblar.

A parer de Cosan, ha faltat autocrítica: “Tot és culpa de la direcció o d’Inspecció de Treball.” Però els va retreure no haver estat més inclusius i no haver-se acostat a la totalitat de la plantilla, citant el cas del Cedre, on els va recordar que hi ha una majoria de TCAI (tècnics de cures auxiliars), que és el col·lectiu que experimenta la revaloració retributiva més elevada amb l’actual conveni col·lectiu, “que han amenaçat de portar a la Batllia”. En relació amb l’episodi de les suposades coaccions, va apuntar que de la mateixa manera que treballadors propers al comitè han parlat a favor i han demanat el vot, pot haver succeït el contrari. “Que no tenen dret d’expressar-se?”, es va demanar. “Em sap greu, són companys i això no hauria d’haver arribat fins aquí”, va afirmar. El desig és superar aquesta etapa i encetar-ne una de nova, amb un nou clima.