La població augmenta a 87.303 habitants

Andorra ha tornat a sumar més habitants al gener i ha assolit els 87.303, un increment del 2,3% respecte al gener anterior que es concreta en 1.973 persones, segons publica Estadística. El creixement és de 206 residents si es compara amb els 87.097 que hi havia a finals del 2024. L'augment en l'últim any està liderat pels estrangers procedents de països sud-americans i en percentatge els primers són els de nacionalitat colombiana, un 35,4% més que el gener del 2024 amb 353 nous inscrits que eleven el total de ciutadans d'aquest país a 1.350. El segon percentatge més destacat torna a ser el de peruans, quasi un 30% de pujada fins a 783 registrats, 180 més. I els argentins segueixen a l'alça amb 3.204 residents, 386 d'increment en dotze mesos. L'arribada d'immigrants del grup altres nacionalitats ha crescut un 10,2% en un any i s'enfila a 14.690.

Les dades indiquen que en el total hi ha 39.460 andorrans, un 1,1% més que el gener anterior; el d'espanyols creix un 1,3% fins als 20.744; la mateixa pujada de francesos, amb 3.896 registrats; i la comunitat portuguesa baixa un 1,7% i es queda en 8.513 persones. El balanç de 1973 habitants de l'últim any s'ha repartit en 525 a la capital, 382 a Encamp, 254 a la Massana, 238 a Canillo, que representen el percentatge més elevat amb un 4,1%. Escaldes ha sumat 233 inscrits, Sant Julià, 230 i Ordino, 111.

Per franges d'edat torna a baixar el grup de població menor de 15 anys. El descens és d'un 1,5% en un any, en passar de 4.956 al gener del 2024 a 9.803 el mes passat. I seguint la tendència dels últims mesos es registra un nou augment dels habitants majors de 64 anys, un increment del 4,4% que situa el total en 13.842 residents, i fa un any n'eren 12.912. També creix la població de 15 a 64 anys fins a les 64.018 persones, un 2,5% més que els 62.462 d'un any abans.

Estadística destaca que la xifra de població registrada als censos comunals al gener ascendeix a 92.977, el que suposa un increment del 2,5% respecte als 90.721 que figuraven inscrits el gener de l'any passat. L'augment d'habitants és superior al de la població estimada per Estadística, un 2,5% davant un 2,3%, que en números absoluts correspon a 2.256 persones més censades pels comuns, per les 1.973 del departament de Govern.