Obert el termini per a la recollida d’entrades per al concert d’Angela Gheorghiu

Obert el termini per a la recollida d’entrades per al concert de la soprano Angela Gheorghiu, protagonista del concert de llançament del Festival Clàssic Andorra 2025. Aquesta es podrà realitzar tant a l’oficina de Turisme d’Ordino com a la d’Andorra la Vella. El concert tindrà lloc a l’Auditori Nacional d’Andorra-Ordino a les 20.00 hores de dissabte 22. L’actuació de la cantant també serà el reclam per presentar la resta del cartell de l’edició del festival. L’artista romanesa ha cantat en llocs com ara la Royal Opera House i ha rebut premis com el Comandament de l’Orde de l’Estrella de Romania.