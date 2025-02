Lladós aposta per crear llocs de treballs "més qualitatius"

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha destacat avui que l'economia creix però no el PIB per càpita en un esmorzar col·loqui organitzat per l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) sota el títol "Perspectives financeres del Principat". Lladós ha manifestat que l'economia andorrana segueix a l'alça i des de la pandèmia de la covid "el PIB ha accelerat lleugerament el creixement, que se situa entre el 2% i el 2,3% anual, una mica per sobre del potencial del nostre país" i ha destacat que "el PIB per càpita està pla. Creixem com a país però no en l'economia per càpita". Per canviar aquesta tendència el titular de Finances ha afirmat que cal "crear llocs de treball més qualitatius, que aportin valor afegit i tinguin un alt component de productivitat, i alhora cap repensar el model migratori", segons informa l'EFA.

Ramon Lladós ha exposat davant els membres de l'EFA la necessitat de diversificar l'economia, un objectiu per al que ha considerat que hi ha quatre factors claus. "El model basat en els pilars de la seguretat, l'educació i la salut; el baix endeutament de l'Estat; l'acord d'associació; i la fortalessa del teixit empresarial, que sempre ha sabut i continua sabent identificar les nostres oportunitats", ha detallat.

El ministre ha situat la digitalització com un altre dels reptes del país i ha remarcat que el pressupost inclou una partida de 22 milions d'euros, 5 més que l'any passat, per millorar l'Administració i ajudar a les empreses a desenvolupar-se en l'entorn digital. I ha enumerat com a prioritats del Govern la salut, l'educació i la inversió en infraestructures "sense endeutar el país i mantenint una baixa fiscalitat", que és competitiva amb l'entorn. Lladós ha recalcat que Andorra té "un marc fiscal homologable, atractiu i estable" i ha insistit que s'ha de preservar aquesta situació.

El president de l'EFA, Daniel Armengol, ha ressaltat que "la sobirania d'un país comença per la seva solvència" i ha destacat que el nou model fiscal vigent des del 2012 ha portat a "una estabilització del nivell d'endeutament, així com una dinàmica més equilibrada entre la despesa i els ingressos".