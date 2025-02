Inici del treball per elaborar la normativa del referèndum

Primers passos per elaborar un esborrany del reglament del referèndum que s’haurà de convocar per validar o no l’aplicació de l’acord d’associació. Així ho va anunciar ahir el cap de Govern, Xavier Espot, després de la vintena reunió del pacte d’Estat per la UE. Els partits que en formen part (Demòcrates, Ciutadans Compromesos, el PS, Liberals, SDP, Acció...) ja treballen en un document embrionari de bases i desenvolupament (processos que caldrà seguir, cens...). Segons Espot, el reglament en qüestió no distarà gaire del manament que regula les eleccions ordinàries. Sobre la formulació de la pregunta, el cap de Govern va apuntar que no és una qüestió que s’hagi tractat: “Tampoc és un gran secret el que acabarà sent la pregunta. Tot i que en la seva enunciació sí que podrà haver-hi matisos.” Espot també va anunciar que les reunions del pacte d’Estat s’intensificaran: a partir d’ara es convocaran cada quinze dies per avaluar de més a prop i amb més detall l’estat d’avançament de tot allò relatiu a l’acord d’associació (es volen coordinar més accions de comunicació, com ara divulgació en premsa sobre “aspectes concrets que preocupen a la ciutadania” en què el text acordat incideix). El cap de Govern va exposar igualment que el clima de les trobades és de “confiança”. “Es parla obertament i lliurement de tot”, va dir.

MÉS TEMPS D’ESPERA

Quant al termini que caldrà esperar per saber si l’acord d’associació és mixt o no, Espot va expressar que, per ara, no està en condicions d’oferir novetats. En aquest sentit, va excusar el retard del Consell de la Unió Europea al·legant que els estats membres estan atenent qüestions geopolítiques d’urgència (va citar, com a exemple, les polítiques comercials empreses per l’administració Trump). “Els estats membres”, va admetre Espot, “no poden dedicar el temps que haurien de dedicar a prendre les decisions oportunes respecte de l’acord. Els serveis jurídics, però, continuen analitzant el contingut del text”, va afegir. Pel que fa a la possibilitat esbossada per part del secretari d’Estat d’Afers Europeu d’aplicar l’acord de forma provisional si el text acaba sent declarat mixt, Espot va demanar prudència a l’hora de plantejar escenaris futurs: “Si resulta, però, que l’acord és mixt i que, per tant, preveiem la possibilitat d’una entrada en vigor provisional, això no té per què plantejar-se dins de la pregunta. Pot ser una conseqüència lògica d’un sí a l’acord”. “Que la gent no es pensi, però, que valorem aquest mecanisme d’entrada en vigor provisional per sortejar el referèndum”, va remarcar.

FALTA DE DIRECCIÓ POLÍTICA

Durant aquesta vintena reunió del pacte d’Estat, un dels membres que va exposar crítiques de fons va ser Jaume Bartumeu, excap de Govern i assessor-observador. Bartumeu, en to constructiu, va lamentar, entre altres coses, la poca repercussió de la visita de la ministra d’Afers Exteriors de Liechtenstein (“un país que fa anys que desenvolupa un acord com el que nosaltres hem negociat”) o “l’error de manual” comès, a parer seu, pel secretari d’Estat d’Afers Europeus a l’hora de plantejar una pregunta múltiple (validació o no de l’acord i aplicació o no provisional). Bartumeu va assenyalar que el Govern va rebre les crítiques “en positiu” i que va moure fitxa proposant un reforç de les relacions del pacte d’Estat per evitar descoordinació. Ara bé, “cal enfortir l’equip tècnic de la secretaria d’Estat i dotar el pacte de direcció política. Es comenten errors en qüestions de concepte”.

A banda, el pacte d’Estat també negocia “paral·lelament” altres acords amb la Comissió Europea, com ara la derogació de l’acord sobre el sistema Entry/Exit. Precisament, Espot va comunicar que s’ha tornat a posposar l’entrada en vigor de l’acord: “Tenim una mica més de marge per negociar. Les negociacions avancen a molt bon ritme. Tot fa pensar que el manteniment de l’statu quo en els controls d’entrada i sortida del país es podrà garantir. És un senyal més de les bones relacions que mantenim amb les institucions europees.”