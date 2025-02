Govern es nega a pagar la llum als comuns

El Govern tanca la porta a tornar a pagar l’enllumenat dels comuns. Ho va explicar el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu, Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al consell de ministres. La reclamació dels cònsols era tornar a la situació anterior al 2022, quan l’executiu era l’encarregat de finançar l’enllumenat públic sempre que no superés el 2% del consum total de la parròquia. Fa tres anys, la situació va canviar per la crisi energètica provocada per la invasió russa d’Ucraïna i es va demanar als comuns que fessin l’esforç per ajudar la parapública a rescabalar-se de les pèrdues per la tendència a l’alça dels preus. Ara, amb els últims acords, els comuns han de pagar el 85% de les factures, mentre que Govern es fa càrrec del 15% restant.

Casal va explicar que “en aquest context de transició energètica i de manteniment d’uns preus importants, que han baixat, però no estan a nivells de prepandèmia”, l’administració ha d’actuar dins del seu “rol exemplar” per fer front a les mesures d’estalvi energètic. Entre elles, que sigui cada comú l’encarregat de cobrir les seves despeses, que ha demostrat ser efectiva per fomentar l’estalvi, va remarcar Casal.

La decisió també entra dins de la recapitalització de FEDA, ja que “si demanem un esforç a la ciutadania tot augmentant les tarifes d’una manera molt concreta i demanem reduir el consum energètic”, és important que tothom participi dins de la corresponsabilitat a l’hora d’utilitzar la llum d’una manera més eficient, va explicar el ministre. En aquest sentit, Casal va recordar que tots els ingressos que acaben a FEDA permeten redirigir-se a altres àmbits importants per al país, com ara l’educació, la sanitat o medi ambient.

Tot i la decisió, la relació institucional entre Govern i els comuns continua activa i en bon estat. “Tenim una excel·lent relació amb ells [els comuns] i sovint ens asseiem en una mateixa taula per negociar”, va explicar Casal, que va afegir que algunes parròquies estan a favor de la bonificació del 15%, tot i que entén que la petició de no pagar es correspongui amb la defensa de les competències comunals. Així i tot, el portaveu del Govern va demanar que tinguin en compte, tal com fa Govern, “el conjunt d’interessos particulars dels ciutadans i administracions del país”, ja que les mesures d’estalvi energètic cal fer-les entre tots.

Casal va remarcar que Govern té una despesa anual de 73 milions que van dirigits als comuns, mentre que la factura agregada de totes les parròquies “no arriba al milió”, per tant, “si ho posem tot en una mateixa taula, penso que hi poden fer front”, va dir Casal. Tot i que no hi hagi una entesa total, va afirmar que “no arribarà la sang al riu” i que d’aquest tema en podran seguir parlant sempre que s’atenguin els principis de corresponsabilitat.

COL·LEGI DE VETERINARIS

Neix el Col·legi Oficial de Veterinaris del Principat d’Andorra (COVA), que té la finalitat de vetllar perquè l’actuació de les persones col·legiades respongui a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional.

ESTUDI D’INSERCIÓ

Educació renova el conveni amb AR+I i l’AQUA per a l’elaboració dels informes d’inserció laboral dels titulats en formació professional i ensenyament superior.

CASAL RECORDA A COOPALSA QUE HA DE COMPLIR EL QUE FIXA EL CONTRACTE El Govern no revisarà “ara” les condicions del contracte amb Coopalsa per les despeses que tindrà la companyia per incorporar més conductors per restablir l’horari intensiu. Guillem Casal va destacar que vetllaran pel compliment del servei i que el Govern “ajudarà o complementarà el que marqui el contracte, però hi ha unes regles del joc que s’han de respectar i que estan ben definides”, dins de les condicions que marcava el concurs que va guanyar Coopalsa per administrar les línies de transport.



L’empresa havia afirmat que complir el que fixa l’arbitratge pel conflicte amb els xofers suposa fer entre “cinc i deu” noves contractacions que no pot afrontar econòmicament. El portaveu de l’executiu, Guillem Casal, va recordar que hi ha un laude d’obligat compliment per a la concessionària i tenen constància que l’empresa està disposada a respectar-lo “i després es mirarà la situació i el que hem d’atendre”. Casal va especificar que quan es resolgui aquest procediment en curs “s’analitzarà el plec de bases i si implica algun esforç més, però ara no ens trobem en aquesta instància”.