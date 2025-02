El Concurs de contes de Nadal deixa un total de nou premiats

Mònica Bonell va entregar ahir els premis corresponents a la 37a edició del Concurs de contes de Nadal. La ministra de Cultura en va lliurar un total de nou, comptant guanyadors i finalistes. En la categoria d’adults la guanyadora va ser Mònica Fresno amb el conte El meu Nord, i la finalista va ser Anna Carrera, amb Llum a la Vall. En la categoria juvenil, Obre els ulls, d’Aran Esquerré, va ser la guanyadora, i Inés Lopes va ser finalista amb Un Nadal inesperat.

En la categoria infantil el primer premi se’l va endur Abril Marquina, amb Una feina inesperada, i Blanca Jover va ser finalista amb el conte La història de Nadal. Per últim, en la categoria alevina, El Tió que no sabia cagar, de Quim López, va ser el guanyador, i com a finalistes ex aequo Blanca Sala amb La família del tió, i Víctor Boronat amb El Nadal perdut de Costa Perduda. Els guanyadors es van endur un val de viatge a escollir valorat en 250 euros a les categories alevina i infantil, 500 euros en la categoria juvenil i 1.000 euros en la categoria d’adults. Els finalistes van rebre un val de compra de llibres per 250 euros, i els ex aequo per valor de 125. Molné es va mostrar satisfeta per la gran rebuda del concurs, que va comptar amb 146 originals. “El fet que el Nadal sigui un tema tan arrelat a la nostra cultura explica, en gran manera, l’èxit de la convocatòria”, va assenyalar.