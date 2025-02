Concòrdia reclama més rapidesa en la reforma de la CASS i si no farà una proposta pròpia

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Consens generalitzat en dues de les reformes proposades a la comissió legislativa de seguiment i de sostenibilitat de les pensions de la CASS del Consell General (augment de les cotitzacions i topall de les prestacions de jubilació), però necessitat, també, de debat intens i en profunditat per acordar de quina manera han de desenvolupar-se aquestes i altres modificacions. Maria Martisella, consellera general del grup demòcrata i presidenta la comissió, va assenyalar ahir que els grups parlamentaris que debaten la reforma de les pensions (DA, Concòrdia, el PS i CC) estan discutint actualment “les reformes que ha proposat la CASS i que generen consens”. “Per ara, les reformes que veiem que no ens permetran posar-nos d’acord no les treballem, però això no vol dir que quedin descartades.”