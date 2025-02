La comissió d’investigació cita a declarar Mariano Rajoy i Fernández Díaz

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy i l’exministre de l’Interior Jorge Fernádez Díaz són citats a declarar per la comissió d’investigació sobre la presumpta trama parapolicial per atacar l’independentisme català en l’anomenada operació Catalunya. La citació arriba després que l’exconseller delegat de l’extinta BPA, Joan Pau Miquel, assenyalés els dos càrrecs espanyols com a organitzadors del vessant andorrà de l’operació, impulsant el procés per la intervenció de l’entitat.

Miquel va acusar Rajoy i Fernández Díaz d’haver intentat, el 2014, obtenir dades sobre comptes bancaris de polítics nacionalistes. Segons va assegurar, com que no les van aconseguir, van acabar propiciant la intervenció tant de BPA com de la seva filial espanyola, Banco de Madrid.

La comissió d’investigació va ser impulsada per Junts i va tenir el suport del PSOE i la resta de socis del seu govern.