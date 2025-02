La Cambra de Comerç i la CEA volen una zona franca a Merens

El projecte transfronterer per fer una zona d’activitats econòmiques del sector logístic i industrial a l’Arieja va ser el principal assumpte de la reunió que van mantenir ahir representants de la Cambra de Comerç i de la CEA amb membres de la Cambra de l’Arieja i del Medef (Mouvement des entreprises de France) de la regió d’Occitània.

Segons expliquen en un comunicat les entitats andorranes, la ubicació que guanya més força de moment per acollir el projecte seria un espai d’una vintena d’hectàrees situada a la carretera que uneix Merens amb l’Ospitalet. Tal com detallen, la disponibilitat de terreny industrial, la presència del ferrocarril i un projecte per a la producció i emmagatzematge d’hidrogen verd serien “els pols d’atracció d’una possible zona franca” que “donaria servei a empreses de la regió d’Occitània i d’Andorra”.

La proposta s’emmarca en la idea de l’àrea econòmica especial Andorra-Pirineu, que compta amb el suport de la Cambra de Comerç i la CEA, destaquen al comunicat. I recorden que la reunió que representants de la patronal andorrana van mantenir amb els del Medef a París l’estiu passat va servir per rellançar aquest projecte transfronterer, “que ara va prenent forma i es va materialitzant en iniciatives i propostes concretes”.