Andorra signa diversos protocols per cooperar en la digitalització

Andorra ha signat tres protocols d'entesa per reforçar la cooperació en matèria de digitalització. En concret, Marc Rossell ha formalitzat, a la celebració del World Government Summit a Dubai, dos memoràndums d'entesa amb Geòrgia i el Kazakhstan i una carta d'intencions amb Malta. Aquests acords, segons informa Govern, "permeten reforçar l'intercanvi d'informació i bones pràctiques entre els països" per impulsar "el bon desenvolupament de la digitalització dels països", així com tirar endavant projectes de col·laboració destinats a la reenginyeria. En aquest sentit, segons recull el comunicat, la cooperació amb els tres països preveu la recerca i desenvolupament conjunts en IA i l'anàlisi de dades, i l'intercanvi de coneixements.