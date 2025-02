Andbank lidera la ronda de finançament de Libeen

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Libeen, l’start-up madrilenya especialitzada en solucions innovadores per a l’accés a l’habitatge, ha anunciat amb èxit una ronda de finançament de 25 milions d’euros, liderada per Andbank a través de MyInvestor i Actyus, amb el suport de Cusp Capital. L’operació ha estat estructurada amb una combinació de deute i equity, amb BlueBull com a assessor financer.

Libeen impulsa el model SmartHousing, que permet als joves estalviar mentre viuen de lloguer, destinant part de la quota mensual a acumular capital per a la futura compra del seu habitatge. Aquest sistema facilita l’accés a la propietat sense una gran inversió inicial, convertint-se en una alternativa atractiva per a les noves generacions en un mercat immobiliari cada cop més exigent i competitiu, afavorint així l’estabilitat financera dels compradors que vulguin entrar al mercat amb aquesta iniciativa.