AE sospita de la IA Monnet per l’elevada presència de polítics a l’acte

Andorra Endavant sospita que el Govern pot haver “subvencionat o finançat d’alguna manera” l’eina d’intel·ligència artificial Monnet, creada per l’advocat Josep Antoni Silvestre i l’enginyer Èric Risco perquè els juristes busquin informació sobre l’acord d’associació. La formació argumenta que els dubtes sorgeixen perquè l’assistent té un cost massa elevat per ser gratuït i pel fet que a la presentació hi havia una “presència destacada de la cúpula governamental i de la majoria política, fet que podria indicar un suport institucional”. Per aclarir si s’han aportat fons públics a monnet.ad, el partit va fer una “una petició oficial” d’informació a l’executiu.