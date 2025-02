La rajola energètica

Publicat per Redacció Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

Una rajola que produeix energia va ser l’estrella de la novena edició del projecte Tàndem FP, impulsat per Andorra Business i el ministeri d’Educació. El projecte presentat per l’equip 7 de la Vall es va endur el premi a casa per un projecte que va destacar per la innovació. El projecte té com a objectiu fomentar la col·laboració entre la comunitat educativa d’FP d’Andorra i les empreses per desenvolupar projectes innovadors. En aquesta edició, hi han participat 68 alumnes, distribuïts en onze equips.

El premi es va certificar ahir a la gran final que van compartir els projectes finalistes, a l’auditori del centre de formació professional, que va comptar amb la presència dels secretaris d’Estat d’Empresa, Marc Saura, i el d’Educació, Josep Anton Bardina. Bardina va assenyalar que “el programa Tàndem no és només una competició entre equips, sinó també una experiència d’aprenentatge integral”. El secretari d’Estat es va mostrar “orgullós” per la dedicació i l’entusiasme que van mostrar els estudiants que hi van participar. Per la seva banda, Saura va apuntar que “aquest programa demostra el valor d’unir educació i empresa, fent que l’aprenentatge no es quedi només a les aules, sinó que es traslladi al món real”.