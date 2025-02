Projecte per fer una zona franca a Merens que acolliria empreses andorranes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte transfronterer per fer una zona d'activitats econòmiques del sector logístic i industrial a l'Arieja va ser el principal assumpte de la reunió que van mantenir ahir representants de la Cambra de Comerç i de la CEA amb membres de la Cambra de l'Arieja i del Medef (Mouvement des entreprises de France) de la regió d'Occitània. Les entitats andorranes informen en un comunicat que un espai d'una vintena d'hectàrees situada a la carretera que uneix Merens amb l'Ospitalet "és una de les ubicacions que en aquests moments té més força per acollir la zona franca logística i industrial". I remarquen que la disponibilitat de terreny industrial, la presència del ferrocarril i un projecte a la producció i emmagatzematge d'hidrogen verd serien els pols d'atracció d'una possible zona franca que donaria servei a empreses de la regió d'Occitània i d'Andorra.

La proposta s'emmarca en la idea de l'Àrea Econòmica Especial Andorra Pirineu que compta amb el suport de la Cambra i la CEA, destaquen al comunicat. I recorden que la reunió que representants de la patronal andorrana van mantenir amb els del Medef a París l'estiu passat va servir per rellançar aquest projecte "que ara va agafant forma i es va materialitzant en iniciatives i propostes concretes".