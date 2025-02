La perforació del túnel de Rocafort començarà a la tardor

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballs per acabar la desviació de Sant Julià avancen amb la previsió de començar l'excavació del túnel de Rocafort a la tardor per tenir-lo obert a l'hivern 2026-2027, segons ha anunciat Guillem Casal. El ministre ha explicat que el titular de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, "està accelerant els terminis i intenta escurçar els tràmits i no hi ha entrebancs que se li posin al davant" en les tres obres prioritàries per al Govern: el desviament lauredià, el de la Massana i l'eixamplament de la carretera de Canillo.

Casal ha indicat ara s'està treballant en la col·locació de les barreres de protecció contra la caiguda de blocs rocosos als dos vessants de la muntanya i després s'han de fer els vials d'accés al túnel. El consell de ministres ha aprovat avui sotmetre a informació pública el projecte del túnel que es podrà consultar des de dimecres vinent, quan es publiqui l'edicte al BOPA, fins al 25 de març. El següent pas serà licitar les obres, incorporant si cal les al·legacions de l'exposició pública, amb la previsió de poder-les adjudicar a la primavera. Llavors ja estaran finalitzades les proteccions de la boca sud. Les de la boca nord s'acabaran entre juny i juliol i començaran els terminis per perforar el túnel.

L'obra està pressupostada en 24 milions d'euros i servirà per descongestionar de trànsit la parròquia laurediana i millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Sant Julià, des de tot Andorra i dels visitants, ha ressaltat Casal.