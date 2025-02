El pacte d’estat per la UE treballa en un primer esborrany del reglament del referèndum

El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat aquesta tarda, després de la vintena reunió del pacte d’estat per la UE, que els actors que en formen part ja treballen en l’elaboració d’un primer esborrany del reglament del referèndum. Segons Espot, el reglament en qüestió no distarà massa del manament que regula les eleccions ordinàries. Espot també ha anunciat que les reunions del pacte d’estat s’intensificaran i, a partir d’ara, es convocaran cada quinze dies. Els cap de Govern ha exposat que el clima de les trobades és de “confiança”. “Es parla obertament i lliurement de tot”, ha dit. Quant al termini que caldrà esperar per saber si l’acord d’associació és mixt o no, Espot ha expressat que, per ara, no té novetats. Ha excusat el retard del Consell de la Unió Europea al·legant que els estats membres estan atenent qüestions geopolítiques d’urgència (ha citat les polítiques comercials empreses per l’administració Trump). “Els serveis jurídics, però, continuen analitzant el contingut del text”, ha afegit.