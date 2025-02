Miquel apunta a Fernández Díaz

Joan Pau Miquel, exconseller delegat de l’extinta BPA, va assenyalar ahir l’exministre de l’Interior espanyol Jorge Fernández Díaz com a organitzador del conegut com a vessant andorrà de l’operació Catalunya, i també va deixar caure la sospita que el president del Govern Mariano Rajoy va impulsar el procés per a la intervenció de l’entitat.

Així ho va dir durant la compareixença davant la comissió del Congrés espanyol que investiga la trama policial suposadament impulsada pel Govern del PP contra l’independentisme català, a qui el compareixent acusa d’haver intentat, el 2014, obtenir dades sobre comptes bancaris de polítics nacionalistes. Segons va assegurar, com que no les van aconseguir, van acabar propiciant la intervenció tant de BPA com de la seva filial espanyola, Banco Madrid.

En resposta al portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, Miquel va afirmar que té “acreditat” que “qui organitzava per activa i per omissió el funcionament d’aquesta corruptela parapolicial era Jorge Fernández”. “Però temo molt que la presència de Rajoy a Andorra el gener del 2015 va ser determinant perquè el procés es posés en marxa”, va deixar anar.

Joan Pau Miquel, Exconseller de BPA





Es referia al procés d’intervenir el banc i, en concret, a l’emissió d’una nota per part de la FinCEN del departament del Tresor dels Estats Units, suposadament basada en informació falsa facilitada per la policia espanyola, que relacionava l’entitat amb el blanqueig de capitals i que va motivar la intervenció per part del Govern.

Miquel va assenyalar que la informació del servei executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals (Sepblac) sobre BPA continua sent “secreta o reservada”, però es va mostrar convençut que va servir de base per a la nota de la FinCEN: “Per la nota podem deduir clarament que la informació facilitada va ser intencionada i esbiaixada.”

Així ho creu perquè les causes que figuren en aquesta nota del 2015 ja estaven “judicialitzades fa anys”, havien estat sobresegudes en alguns aspectes, en altres eren “intranscendents des del punt de vista de l’economia americana”, i contenia la “greu falsedat” que “els directius del banc cobraven per permetre aquell eventual blanqueig”.

El compareixent va admetre no tenir proves per demostrar la participació de Rajoy. “No ho sostinc avui, però estic convençut que ho sostindrem abans o després”, va dir, recordant que a Andorra hi ha un procés judicial obert, entre d’altres contra el llavors president del Govern. En aquest punt, va denunciar que hi ha “una dilació permanent” d’aquesta investigació perquè no s’atenen les comissions rogatòries ni es presten declaracions. El compareixent va denunciar “coaccions” i “amenaces” que ell, els seus socis i la plantilla del banc van patir a mans d’una trama “politicoparapolicial que va actuar a Espanya i fora d’Espanya”.