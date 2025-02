Libeen tanca una ronda de finançament de 25 milions d'euros per facilitar l'accés a l'habitatge

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Libeen, la startup madrilenya, ha anunciat amb èxit una ronda de finançament de 25 milions d'euros, liderada per Andbank a través de MyInvestor i Actyus, i acompanyada per Cusp Capital. BlueBull ha actuat com assessor financer de l'operació, que s'ha estructurat amb una combinació de deute i equity.

Libeen ha impulsat un innovador model de SmartHousing, dissenyat perquè els joves puguin estalviar mitjançant el lloguer, destinant part de la quota mensual a acumular el capital necessari per comprar la seva llar.