Jover agraeix l’abstenció del PS i Concòrdia al Consell General

Eric Jover va jurar ahir el càrrec com a director de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) després del seu pas per la política. Jover va ser ministre d’Educació (2015-2019) i de Finances i portaveu (2019 -2023). El seu nomenament va aixecar recels entre l’oposició per la vinculació política, però finalment va superar el filtre del Consell amb les abstencions del PS i Concòrdia i el vot negatiu d’Andorra Endavant. En aquest sentit, Jover va “agrair el vot d’abstenció perquè segurament haurien agraït que hagués estat més temps desvinculat de la política, però van considerar que el meu perfil tècnic era suficient per al càrrec”. Jover també va afirmar que el nou càrrec l’agafa “deixant de banda la política partidista” i que treballarà en benefici del bé comú.