Jose López guanya el XIV Premi Carlemany

El XIV Premi Carlemany per al foment de la lectura l’ha guanyat enguany l’autor Jose López per l’obra Abans no s’apagui. El guardó està convocat pel Govern d’Andorra i Grup 62 a través de Columna Edicions i té una dotació econòmica de 8.500 euros, aportats pel Govern d’Andorra i Grup 62.

López va néixer a Sabadell el 1988. Llicenciat en Filosofia, ha treballat en hostals, granges, botigues i com a au-pair, a més d’haver exercit com a editor i traductor. És autor de L’hora dels mosquits, de la sèrie Daniel King (amb el pseudònim Black River) i del llibre de no-ficció El petit gran llibre de la música. Apassionat de la música, els viatges i la literatura, en els seus llibres es reflecteix un interès per la cultura, la recerca d’identitat i el descobriment del món.